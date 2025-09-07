জিএসপ্রার্থী সাদী
রাজনীতি নয় শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট নিয়ে কাজ করতে চাই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া বলেছেন, রাজনীতি বা রাজনৈতিক কোনো দলের ম্যান্ডেট নয়, নির্বাচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট নিয়ে কজ করতে চাই। একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবো।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন এলাকায় প্রচারণা চলাকালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
আল সাদী ভূঁইয়া বলেন, বিগত কয়েকদিনে আমি হলগুলোতে নিজে প্রচারণা চালিয়েছি। শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চেয়েছি। তাদের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখন রাজনৈতিক দলের বাইরে যেয়ে এমন প্রার্থীকে বেছে নিতে চায় যার কাজ হবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে।
- আরও পড়ুন
- ডাকসুতে ১৯ হাজার ছাত্রী ভোটই জয়-পরাজয়ের ‘নিয়ামক’
- ডাকসুর ভোট চাইতে ঢাবি ছাত্রের নানাবাড়িতে বেরোবি ছাত্রদল আহ্বায়ক
তিনি বলেন, আমি আমার ইশতেহারে উল্লেখ করেছি- আমরা এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই যেখানে সব মতের চর্চা হবে। নারীদের স্বাধীনতা থাকবে। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে পার্ট টাইম চাকরি করবে। এতে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়নসহ শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য সব পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবো।
আল সাদী ভূঁইয়া এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০১৯ সালে ডাকসুতে সূর্যসেন হল সংসদে স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।
এদিকে ডাকসু নির্বাচনের আজ (রোববার) প্রচার-প্রচারণার শেষ দিন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কমবেশি সব প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে।
এনএস/এএমএ/জিকেএস