শাবিপ্রবি
কৃষি বর্জ্য থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবনের দাবি শিক্ষার্থীদের
কাঠের বিকল্প হিসেবে কৃষি বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি করা যাবে শক্ত ও পরিবেশবান্ধব কাগজ, এমনটাই দাবি করেছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) একদল শিক্ষার্থী। ‘বাইওপেপ নেক্সাস’ নামে শিক্ষার্থীদের ওই দলটি কাগজ তৈরির নতুন এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন হাব কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এই আইডিয়ার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে দলটি।
পাঁচ সদস্যের দলটির নেতৃত্বে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী আনোয়ার হোসাইন। অন্যরা হলেন- মেসবাহুল ইসলাম হাদী, মো. ওমর ফারুক তালুকদার, ফাইরুজ ইয়াসমিন ও মোছা. তামান্না আফরোজ।
আগস্টে হয়ে যাওয়া প্রতিযোগিতায় দলটি দেখিয়েছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর উৎপাদিত ৬০ মিলিয়ন টনেরও বেশি কৃষি বর্জ্য হয়, যার একটি বড় অংশ অব্যবহৃত থেকে যায়। ধানের খড়, আখ ও কলা গাছের ছোবড়ার মতো বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি করা সম্ভব টেকসই কাগজ। এসব কাগজ পোশাক শিল্পের কার্টন, ট্যাগ, বোর্ড ও বাক্স তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে।
নিজেদের উদ্ভাবন নিয়ে দলনেতা আনোয়ার হোসাইন বলেন, প্রচলিত প্যাকেজিং শিল্প কাঠ ও প্লাস্টিকের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আমরা চেয়েছি মানুষ যে বর্জ্যকে মূল্যহীন ভেবে ফেলে দেয়, সেটিকেই টেকসই কাঁচামালে রূপ দিতে। এতে শুধু গাছ বাঁচবে না, বরং অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানেও নতুন দিগন্ত খুলবে।
দলের সদস্য ওমর ফারুক তালুকদার জানান, বাইওপেপ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বর্জ্য কাজে লাগিয়ে সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং পণ্য তৈরি সম্ভব। এটি লাখ লাখ গাছ রক্ষা করবে, ক্ষতিকর কেমিক্যালের ব্যবহার কমাবে ও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।
দলটির সদস্যদের আশা, শিল্প পর্যায়ে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ হলে বাংলাদেশের জন্য এটি হতে পারে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব, যেখানে পরিবেশ সুরক্ষা ও কর্মসংস্থান দুটোই একসঙ্গে এগিয়ে যাবে।
এস এইচ জাহিদ/এমএন/জেআইএম