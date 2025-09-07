অবৈধ বাসস্ট্যান্ড সরানোর দাবিতে জবি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ক্যাম্পাস-সংলগ্ন এলাকা থেকে রায়সাহেব বাজার পর্যন্ত থাকা অবৈধ বাসস্ট্যান্ড অপসারণের দাবিতে পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে জবির শান্ত চত্বর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। এটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণের পাশাপাশি মূল ফটক অতিক্রম করে রায়সাহেব বাজারে গিয়ে অবস্থান নেয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে শিক্ষকেরা অংশ নেন।
পদযাত্রায় শিক্ষার্থীরা ‘ওয়ান টু থ্রি ফোর, বাসস্ট্যান্ড নো মোর’, ‘সিন্ডিকেটের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’, ‘জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো’, ‘থাকবে না থাকবে না, অবৈধ বাসস্ট্যান্ড থাকবে না’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
সমাবেশে জবি শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক অপু মুন্সী বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কি বাসস্ট্যান্ড, না কি বাসস্ট্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় তা অনেক সময় বোঝা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে এমন পরিবেশ আমরা আর চাই না। আমাদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। যদি এই অবৈধ বাস ঢোকে, তাহলে একটি বাসও আর সুস্থভাবে ফিরতে পারবে না।’
এ সময় জবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। অথচ এর সামনে অবৈধ বাসস্ট্যান্ড তৈরি করে চাঁদাবাজি ও মাদকের আখড়া গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের এক ছাত্রী বাসচাপায় আহত হয়েছে। আমরা বহুবার দাবি জানালেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সমাধান আসেনি। আজ থেকে আমরা ঘোষণা দিচ্ছি, রায়সাহেব বাজার পার হয়ে কোনো বাস ক্যাম্পাস এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। যদি বাস ঢোকে, আর বাসের সাথে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, তবে এর দায় আমরা নেব না।’
অধ্যাপক রইছ আরও বলেন, ‘এই বাসস্ট্যান্ড স্থাপনের অনুমতি কে দিয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। কারণ পুরো বাসস্ট্যান্ড কার্যক্রম সম্পূর্ণ অবৈধ। আমরা চাই একটি সুন্দর ও নিরাপদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ। আশা করি আমাদের দাবি ব্যর্থ হবে না।’
কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. তাজাম্মুল হকসহ সহকারী প্রক্টর ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রোববার উপাচার্যের কার্যালয়ের সভাকক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক সমিতি, প্রক্টরিয়াল বডি, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ সভা হয়। এতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সিদ্ধান্তগুলো হলো- দুপুর ১২টার পর কোনো পরিবহন রায়সাহেব বাজার থেকে বাহাদুর শাহ পার্কের দিকে প্রবেশ করবে না, সব বাস পরীক্ষামূলকভাবে আগামী এক সপ্তাহ গোয়ালঘাট থেকে ফিরে যাবে, ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীতিমালা প্রস্তুত করবে এবং প্রয়োজনে এক সপ্তাহ পর পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, অবৈধ বাসস্ট্যান্ড সরানোর দাবিতে ৪ সেপ্টেম্বর মানববন্ধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সেই সঙ্গে মানববন্ধন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেন তারা।
