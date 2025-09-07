ডাকসু নির্বাচন
শেষ দিনের গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা, সবার হাতে প্রচারপত্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে উৎসবের আমেজ বইছে। শেষ দিনের প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থী ও তাদের সমর্থকেরা। সবার হাতে হাতে ঘুরছে প্রচারপত্র-পোস্টার।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে৷ ক্যাম্পাসের কলা ভবন, মল চত্বর, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ব্যবসা অনুষদ, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি), হলপাড়া- সব জায়গায় প্রার্থী ও তাদের সমর্থকেরা ভোটারদের নজর কাড়তে ব্যস্ত আছেন।
ভোটের তফশিল অনুযায়ী, নির্বাচনী প্রচারের জন্য আজই শেষ দিন৷ তাই প্রার্থী ও সমর্থকেরা সরাসরি ভোটারদের হাতে তাদের প্রচারপত্র বা লিফলেট ও পোস্টার পৌঁছে দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে দোয়া ও সমর্থন চাইছেন।
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনের ভোট নেওয়া হবে। এবার মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন বর্তমান শিক্ষার্থী। যার মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।
