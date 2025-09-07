চবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী ১২ সেপ্টেম্বর

চবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী ১২ সেপ্টেম্বর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বহুল প্রতীক্ষিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)। বিকেল আড়াইটায় শুরু হয়ে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম নগরীর একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এফসিএ।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ২ মে চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে গঠিত হয় পাঁচ সদস্যের এডহক কমিটি। কমিটির আহ্বায়ক হন মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী। সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ একরামুল করিম, মাহবুবের রহমান শামীম, এম এ হালিম ও কামরুল হাসান হারুন।
পরে এডহক কমিটি গঠনতন্ত্র অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজনের উদ্যোগ নিলেও জুলাই বিপ্লবের প্রতি সংহতি প্রকাশ, ভারী বর্ষণ ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় একাধিকবার তারিখ পরিবর্তন করা হয়। সর্বশেষ ১২ সেপ্টেম্বর পুনর্মিলনীর তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩ হাজার সাবেক শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন।
এডহক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, পুনর্মিলনী সফলভাবে সম্পন্ন করতে মোহাম্মদ একরামুল করিমকে আহ্বায়ক ও কামরুল হাসান হারুনকে সদস্য সচিব করে পুনর্মিলনী উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির অধীনে বিভিন্ন উপকমিটি কাজ করেছে। ইতোমধ্যে পুনর্মিলনী আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা জানানো হবে। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাবেক শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণ, মিলনমেলা ও প্রীতিভোজের আয়োজন থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে জুলাই আন্দোলনে সব শহীদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি সম্প্রতি স্থানীয় গ্রামবাসীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনাটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর রাখতে প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।
অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিটি করপোরেশনসহ স্থানীয় সেবামূলক সংস্থাগুলো সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানান অ্যালামনাই নেতারা।
সংবাদ সম্মেলনে অ্যালামনাই নেতারা আশা প্রকাশ করেন, এই পুনর্মিলনী সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে। এখনও যারা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেনি, তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলবে।
সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একরামুল করিম, এম এ হালিম, কামরুল হাসান হারুন, এম ডি ফখরুল ইসলাম, দাউদ আব্দুল্লাহ হারুন, ইফতেখার হোসেন মহসিন, আমজাদ হোসেন চৌধুরী, শিমুল নজরুল, সোহরাব হোসেন সোহেল, মো. গিয়াসউদ্দিন, অধ্যাপক আজম খান, কামরুল মেহেদী, আবু সাঈদ, শাহেদুল ইসলাম প্রমুখ।
