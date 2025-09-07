  2. ক্যাম্পাস

স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পোস্টেও জিততে পারবে না: মেঘমল্লার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন মেঘমল্লার বসু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটের যে সমীকরণ করা হচ্ছে তা কিছুই দাঁড়াবে না। আপনারা শুধু আপনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন এবং ভোটটা দিয়ে যান। এখানে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পোস্টেও জিততে পারবে না। এমন মন্তব্য করেছেন বামপন্থি ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ এর জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, শেষ দিনে এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রচারণা শেষ করছি। আমার এই উপস্থিতি যদি সহযোদ্ধাদের মনে একটুও প্রেরণা যোগায় তাহলে এটাই আমার প্রাপ্তি হবে।

ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যারা আমাকে ভোট দেবেন না, তাদের নতুন করে বলার কিছুই নেই। কিন্তু অনেক মানুষ আছেন যারা আমাকে পছন্দ করেন। কিন্তু এই চিন্তা করছেন, যে ব্যক্তি আমার দ্বার পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি সে যে নির্বাচিত হলে আমার কাছে এসে পৌঁছাবে তার গ্যারান্টি কী?

তিনি আরও বলেন, আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি, শেষ পাঁচদিন আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যেন শেষ মানুষটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি‌। কিন্তু আমার শারীরিক অক্ষমতার কারণে সেটি পারিনি। সেই ব্যর্থতার দায় আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

