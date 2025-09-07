জাকসু নির্বাচনে শিবিরের ৯ দফা ইশতেহার ঘোষণা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘স্বচ্ছতা ও দক্ষতায়, ন্যায্যতায় নিশ্চয়তায়’ স্লোগানকে ধারণ করে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল ৯ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সংবাদ সম্মেলনে এ ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফ উল্লাহ।
তাদের ইশতেহারগুলো হলো- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে ফ্যাসিবাদ মুক্ত ক্যাম্পাস গঠনের প্রচেষ্টা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের বিচার নিশ্চিতে সরব; সেশনজট নিরসনে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন এবং মানোন্নয়ন পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টিসহ দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ বন্ধে সোচ্চার ভূমিকা ও কোর্স শেষে শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায় পূর্ণাঙ্গ ইকোলজিক্যাল মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নসহ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অভয়ারণ্য ঘোষণা ও সংরক্ষণ এবং ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ, কনজারভেশন ক্যাম্পেইন, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও রিসাইক্লিং সিস্টেম জোরদার; র্যাগিং, গেস্টরুম কালচার ও সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ সহ ডাইনিংয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ ভর্তুকি আদায় করে সুলভমূল্যে মানসম্মত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং প্রতি তলায় বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার স্থাপন করা; ক্যাফেটেরিয়াতে তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থা ও বিকেলের নাস্তা চালুর সঙ্গে ডিজিটাল কুপন সিস্টেম সংযোজন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল আদায়ের জন্য লড়াই ও ২৪/৭ অ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা; খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম ও ইনডোর গেমস সুবিধার উন্নয়ন প্রতিটি বিভাগ ও হলে পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রী নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত আন্তঃবিভাগ ও আন্তঃহল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন; যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ‘যৌন নিপীড়ন অভিযোগ সেল’ শক্তিশালীকরণ এবং সাইবার বুলিং, রেসিজমসহ অনলাইন ও অফলাইনে নারীর প্রতি সব ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। একইসঙ্গে ‘মা’ শিক্ষার্থীদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার চালু এবং প্রতিটি অ্যাকাডেমিক ভবনে নারী কমনরুম স্থাপন করাসহ কেন্দ্রীয় মসজিদসহ প্রতিটি ভবনে নারীদের জন্য আলাদা নামাজের ব্যবস্থা রাখা; ক্যাম্পাসের সব দাপ্তরিক কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা ও শিক্ষার্থীদের জন্য স্মার্ট আইডি কার্ড চালু করা। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সমস্যার সমাধান ও ফুটপাত নির্মাণ ও পরিবহণের ‘লাইভ ট্র্যাকিং অ্যাপ’ চালু; বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অবকাঠামো: র্যাম্প, লিফট, ব্রেইল বই, অডিও বুক, ই-লার্নিং টুলস সুবিধা সংযোজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে দৃষ্টিজয়ী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রুতিলেখক ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা।
এ সময় সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মো. মাজহারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) প্রার্থী ফেরদৌস আল হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) প্রার্থী আয়েশা সিদ্দিকা মেঘলাসহ অন্যান্য প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/জেআইএম