নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা ভোট দিলে সমীকরণ বদলে যাবে: মেঘমল্লার
সংবাদ সম্মেলনে মেঘমল্লার বসু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা ভোট দিলে সমীকরণ বদলে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলোর প্যানেল ‌‘প্রতিরোধ পর্ষদ’র সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোটে উপস্থিতি নিশ্চিতের আহ্বান জানান তিনি।

মেঘমল্লার বলেন, আপনারা মনে রাখুন, কারা এখানে অ্যাডভোকেট আলিফের মৃত্যুর পর জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এই স্লোগান দিয়ে গেছে ‘দিল্লি যাদের মামাবাড়ি-বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি’। আপনারা সেই দুঃখ, সেই গ্লানি, সেই যন্ত্রণাকে মনে রাখুন।

অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যাকে খুশি তাকে ভোট দিন, কিন্তু ৯ তারিখ প্লিজ ভোট দিতে আসুন। আপনারা ভোট দিতে এলে গোটা ইকুয়েশন বদলে যাবে। এখানে যত সমীকরণ হচ্ছে, এসব সমীকরণ কিছু দাঁড়াবে না। এখানে স্বাধীনতাবিরোধীরা কেউ জিতে আসতে পারবে না। আপনারা শুধু আপনাদের প্রেজেন্স এনসিওর করুন, আপনাদের ভোটটা দিয়ে যান।

ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মেঘ বলেন, যারা আমাকে ভোট দিবেন না তারা তো আমাকে ভোট দিবেন না, তাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু অনেক মানুষ আছেন যারা আমাদের পছন্দ করেন, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন, কিন্তু এই চিন্তা করছেন যে, যেই প্রার্থী আসলে আমার পর্যন্ত আমার দ্বার পর্যন্ত এসে পৌঁছাননি, তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর আমার পর্যন্ত এসে পৌঁছাবের তার নিশ্চয়তা কী? আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার শেষ পাঁচদিন আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যেন শেষ মানুষটা পর্যন্ত পৌছাঁতে পারি। শেষ যে শিক্ষার্থী সেই শিক্ষার্থী পর্যন্ত আমার যে রিচ, সেই রিচটা করতে পারি। কিন্তু আমার শারীরিক অসক্ষমতার কারণে সেটা পারিনি। আমি সেই ব্যর্থতার দায় মাথা পেতে নিচ্ছি।

