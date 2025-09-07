নাগরিকদের সমস্যার সমাধান তরুণরা দেখাবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

নাগরিকদের সমস্যার সমাধান তরুণরা দেখাবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন দেশের নাগরিকদের সমস্যার সমাধান তরুণরা দেখাবে। কারণ তরুণরা প্রযুক্তির রূপান্তর খুব ভালোভাবে বোঝেন।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ‘জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতা ২০২৫’-এ অংশ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফয়েজ আহমদ বলেন, ‘আজকের এই আয়োজনের জন্য শাবিপ্রবি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা যে নীতি বাস্তবায়ন করবো তা যেন বিদ্যমান নীতিকে আরও গতিশীল করে।’
এসময় তিনি বলেন, ‘দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনোভেশন হাব প্রতিষ্ঠা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমন পথ দেখাবে যাতে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ও গবেষণাকে সমন্বয় করে এগিয়ে যেতে পারে।’
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে শাবিপ্রবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী বলেন, বর্তমান বিশ্ব দ্রুত এআইয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষার্থীরাও প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের প্রস্তুত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬০টির মতো বিভিন্ন ক্লাব রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দক্ষতা ক্রমাগত উন্নত করে চলেছে।
বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসমাইল হোসেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব-উল-আলম এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালক তানভীর আলী উপস্থিত ছিলেন।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু হয় ‘জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতা ২০২৫’। যার প্রতিপাদ্য—‘বাংলাদেশ ২.০: তারুণ্যের নেতৃত্বে আগামীর পথে’। এ উদ্যোগের লক্ষ্য তরুণদের রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে সম্পৃক্ত করা এবং কার্যকর প্রস্তাবের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন।
