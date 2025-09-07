  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসু নির্বাচন: শেষ ৩ ঘণ্টার প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলপাড়ায় প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা/ জাগোনিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা শেষ হবে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টায়। আচরণবিধিকে সামনে রেখে শেষ মুহুর্তের প্রচারণায় তাই ব্যস্ত সময় পার করছেন কেন্দ্রীয় ও হল সংসদের প্রার্থীরা।

রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলপাড়া, টিএসসি, কলাভবন, কার্জন হল এলাকাসহ বিভিন্ন হল ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রার্থীদের ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা যায়। সরেজমিনে দেখা যায়, প্রার্থীরা লিফলেট হাতে তাদের ইশতেহার সম্পর্কে ভোটারদের জানান দিচ্ছেন। সঙ্গেে ব্যালট নম্বর বলে ভোট চাইতেও ভুল করছেন না পদপ্রার্থীরা।

হলপাড়ায় প্রচার চালোনার সময় কথা হয় ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক প্রার্থী মো. আবু সাঈদের সঙ্গে। তিনি বলেন, আর কিছুক্ষণ পরেই প্রচারণার সময় শেষ হয়ে যাবে। আমরা প্রতিটি ভোটারের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেছি। যাতে একজনও বাদ না যায় সেটাই মূল চেষ্টা। বিগত দিনেও শিক্ষার্থীদের পাশে যেহেতু ছিলাম, সেহেতু আমি আশাবাদী, ভালো কিছু হবে।

প্রার্থীরা বলছেন, পরে যেহেতু আর আনুষ্ঠানিক প্রচারণা করা যাবে না, তাই রোববার প্রচারণার শেষ মুহুর্তে সবার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তারা।

সাদমান সাকিব নামের একজন ভোটার বলেন, প্রচার-প্রচারণার যে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ সেটি আমরা মিস করব। তবে প্রচারণা বন্ধ হলেও আমরা আশা করব, এই পরিবেশটা যেন বজায় থাকে।

