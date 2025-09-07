  2. ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি জাহিদ জিএস ফাহিম

প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
  • নারী প্রার্থী তিনজন
  • সনাতন ধর্মাবলম্বী একজন
  • জিএস পদে সাবেক সমন্বয়ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। প্যানেলের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় রাকসু কার্যালয়ের সামনে প্যানেল ঘোষণা করেন রাবি শাখার সাবেক সভাপতি ও সমাজসেবা সম্পাদক আবদুল মোহাইমিন।

শিবির মনোনীত এই প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন রাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে সাবেক সমন্বয়ক ফাহিম রেজা এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সোচ্চার রাবি শাখার সভাপতি সালমান সাব্বির। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে এ প্যানেল গঠন করা হয়েছে।

অন্যরা হলেন ক্রীড়া সম্পাদক পদে হামিদুল্লাহ নাঈম, সহক্রীড়া সম্পাদক আবু সাঈদ নাঈম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাহিদ হাসান জ্বোহা, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক সাঈদা হাফসা, সহ-মহিলাবিষয়ক সম্পাদক সামিয়া জান্নাত, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক নাজমুস সাকিব, সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সিফাত আবু সালেহ।

মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, সহ-মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক আসাদুল্লাহ হিল গালিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক হাসান হাওলাদার, সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সায়েম, বিতর্ক ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক ইমরান লস্কর, সহ-বিতর্ক ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক নয়ন মুরসালিন, পরিবেশ ও সমাজসেবা সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মাসুদ, সহ-পরিবেশ ও সমাজসেবা সম্পাদক মাসুমা ইসলাম মোমো এবং কার্যনির্বাহী সদস্য দ্বীপ মাহবুব, সুজন চন্দ্র, ইমজিয়াউল আলি ও খালিদ হাসান।

