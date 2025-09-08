‘বনকাগজে’ মেঘমল্লারের লিফলেট, মাটিতে ফেললেই জন্মাবে গাছের চারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচনের প্রচারণা শেষ হয়েছে সোমবার রাতে। প্রচারণায় প্রার্থীরা ব্যাপক হারে কাগজের লিফলেট ব্যবহার করেছেন।
এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’র জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। তিনি লিফলেটে প্রচারণায় ব্যবহার করেছেন পরিবেশবান্ধব বনকাগজ। এ কাগজ মাটিতে পড়লেই জন্মাবে গাছের চারা।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার বিলি করা কিছু লিফলেটের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে মেঘমল্লার বসুকে হুইলচেয়ারে বসে বনকাগজে তৈরি লিফলেট বিলি করতে দেখা যায়।
বনকাগজ মূলত হাতে তৈরি রিসাইকেল করা বিশেষ ধরনের একটি কাগজ, যার ভেতর থাকে গাছের বীজ। ছয়মাসের মধ্যে মাটিতে পুঁতে দিলে এ কাগজে চারা জন্মাবে।
বনকাগজ উৎপাদনে খরচ বেশি। কিন্তু ব্যবহার শেষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়া কাগজ থেকে গাছের চারার জন্ম হতে পারে। এজন্য অনেকেই বনকাগজ ব্যবহার করছেন।
