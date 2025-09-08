রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করলেন ৯২৫ প্রার্থী

রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করলেন ৯২৫ প্রার্থী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি পদের বিপরীতে ২৬০ জন, সিনেটে পাঁচটি পদের বিপরীতে ৬২ জন এবং ১৭টি হল সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন পদে ৬০৩ জন মিলিয়ে মোট ৯২৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভিপি পদে ২০ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় রাকসু কার্যালয়ে মনোনয়ন দাখিল কার্যক্রম শেষে এ তথ্য নিশ্চিত করেন রাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম।
এছাড়াও কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় সংসদে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৫ জন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১৬ জন, সম্পাদক, ক্রীড়া ও খেলাধুলা পদে ৯ জন, সহকারী সম্পাদক, ক্রীড়া ও খেলাধুলা পদে ৬ জন, সম্পাদক, সংস্কৃতি বিষয়ক পদে ১১ জন, সহকারী সম্পাদক, সংস্কৃতি বিষয়ক ৯ জন, সম্পাদক, মহিলা বিষয়ক ৭ জন, সহকারী সম্পাদক, মহিলা বিষয়ক ৮ জন, সম্পাদক, তথ্য ও গবেষণা ১৩ জন, সহকারী সম্পাদক, তথ্য ও গবেষণা ৮ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
এছাড়া সম্পাদক, মিডিয়া ও প্রকাশন ১০ জন, সহকারী সম্পাদক, মিডিয়া ও প্রকাশনা ১০জন, সম্পাদক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৯জন, সহকারী সম্পাদক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৮ জন, সম্পাদক, বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক ৯ জন, সহকারী সম্পাদক, বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক ৬ জন, সম্পাদক, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ ১২ জন, সহকারী সম্পাদক, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ ১৮ জন এবং নির্বাহী সদস্য ৪টি পদে মোট ৫৬ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে।
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, আজকে মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময় বিকেল ৫টা পর্যন্ত থাকলেও প্রার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা সময় বাড়িয়েছি। আজ রাত ৮টা পর্যন্ত আমরা মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেছি। এখন আমরা দুদিন প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই করে ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করবো।
