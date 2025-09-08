গুপ্ত রাজনীতি ও চাঁদাবাজিমুক্ত ক্যাম্পাস গড়তে চাই: উমামা ফাতেমা

গুপ্ত রাজনীতি ও চাঁদাবাজিমুক্ত ক্যাম্পাস গড়তে চাই: উমামা ফাতেমা
গুপ্ত রাজনীতি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে লড়াই করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আধুনিক ও দলীয়করণমুক্ত ক্যাম্পাস হিসেবে গড়তে চান ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা।
রোরবার (৭ সেপ্টেম্বর) নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
স্ট্যাটাসে উমামা লিখেছেন, প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, এই ১২ দিনের অনেক আগে থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয়করণমুক্ত ও অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাস বানানোর জন্য কত শত দিন পার করেছি। ক্যাম্পাসে আসার পর থেকেই শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে আমি লড়াই করেছি সবসময়।
তিনি বলেন, এবারের ডাকসু নির্বাচন ক্যাম্পাসে উৎসবের আমেজ এনেছে। শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করেছি।
উমামা আরও উল্লেখ করেন, দিনরাত পরিশ্রম করে, অনেক পরিকল্পনা করে ইশতেহার সাজিয়ে সেগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বারে দ্বারে গিয়েছি। আমি জানি না আমি কতটুকু পেরেছি, তবে আমি চেষ্টা করেছি আমার ভাইবোনদের কথাগুলো শুনতে, তাদের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তাদেরই একজন হয়ে উঠতে।
নারী শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিটি হলের রুমে রুমে গিয়ে তাদের দাবি জানার চেষ্টা করেছি। যদিও শেষ পর্যন্ত দুটি হল পুরোপুরি কভার করতে পারেননি, তবে মেয়েদের দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন ইশতেহারে রেখেছি।
৯ তারিখে শিক্ষার্থীরা দলে দলে ভোট দিতে আসবে বলে আশা প্রকাশ করে উমামা বলেন, আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীরা সুবিবেচনা দিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের বেছে নেবে, যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গুপ্ত রাজনীতি, লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি, দলীয় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে লড়াই করে এটিকে একটি গতিশীল ও আধুনিক ক্যাম্পাসে রূপান্তর করতে চান।
নিজের পরিচয় তুলে ধরে তিনি আরও লিখেছেন, আমি আপনাদেরই একজন। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আপনাদের জন্য কাজ করার সুযোগ পেতে পারি।
