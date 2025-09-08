  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

সকাল সাড়ে ৭টায় সিলগালা হবে ব্যালট বাক্স

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সকাল সাড়ে ৭টায় সিলগালা হবে ব্যালট বাক্স

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রসমূহের ব্যালট বাক্স সকাল সাড়ে ৭টায় প্রদর্শন করে সিলগালা করে দেওয়া হবে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিষয়টি জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদ সংগ্রহকারী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপস্থিতি কামনা করে বলা হয়, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট বাক্স প্রদর্শন করে সিলগালা করা হবে। এ সময় কেন্দ্রগুলোতে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী- ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ক্যাম্পাসের ৮টি কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হবে৷ কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদে।

ডাকসুতে এবার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ভোট ১৮ হাজার ৯৫৯ ও ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন।

এমএইচএ/এসএনআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।