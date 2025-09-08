ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণাহীন ক্যাম্পাসে জল্পনা তুঙ্গে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল (৯ সেপ্টেম্বর)। নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী ৭ সেপ্টেম্বর রাত ১২টার পর থেকে প্রচারণা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে গত কয়েক দিনের প্রচারণার কোলাহলমুখর ক্যাম্পাস এখন স্তব্ধ। শিক্ষার্থীরা তাই চায়ের আড্ডা থেকে শুরু করে হল-করিডোরে এখন ভোটের দিন নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনায় মগ্ন।
এদিকে নির্বাচন ঘিরে নতুন এক আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছে। শিবির ও ছাত্রদলের কয়েকজন নেতার ফেসবুক আইডি হঠাৎই নিষ্ক্রিয় (ডিসেবল) হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে তারা প্রচারণার শেষ পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে পারেননি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ এটিকে প্রযুক্তিগত ত্রুটি বললেও, অন্যরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ হতে পারে বলে মন্তব্য করছেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. জসীম উদ্দিন জানান, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখনো প্রশ্ন রয়ে গেছে, ভোটের দিন পরিস্থিতি কতটা শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং শেষ মুহূর্তে কারা এগিয়ে যাবে। সব মিলিয়ে প্রচারণার কোলাহল থেমে গেলেও ডাকসু নির্বাচনের আগের দিন ক্যাম্পাস সরব নানা জল্পনা-কল্পনায়।
এফএআর/এমএমকে/জিকেএস