চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়ন না হলে প্রশাসনকে পদত্যাগের হুঁশিয়ারি
অপরাধীদের গ্রেফতার, বিচার বিভাগীয় তদন্ত, আহতদের উন্নত চিকিৎসাসহ পাঁচ দফা দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রশিবির। এ সময় দাবিগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ দৃশ্যমান না হলে প্রশাসনকে পদত্যাগের হুঁশিয়ারি দেন নেতারা।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রশাসনিক ভবন, শহিদ মিনার অতিক্রম করে জিরো পয়েন্টে সমাবেশ করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।
বিক্ষোভ সমাবেশে ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় সেক্রেটারি মোহাম্মদ পারভেজ বলেন, ‘আমরা এখানে পড়াশোনা করতে এসেছি, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি। বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুলিশ প্রশাসনের নীরবতার কারণে কিছুদিন পরপর আমাদের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়। আপনারা যদি কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন তাহলে আপনাদের শান্তিমতো পদত্যাগও করতে দেব না।’
ছাত্রশিবিরের চট্টগ্রাম মহানগর (দক্ষিণ) সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, ‘আমাদের দাবিগুলো সব শিক্ষার্থীদের দাবি। সংঘর্ষের ঘটনাকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। এ প্রশাসনকে মুখ বন্ধ রাখলে হবে না। সব শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। যদি গ্রেফতার করতে না পারেন আপনি ভিসি মহোদয়, আপনাকে অতিদ্রুত পদত্যাগ করতে হবে। প্রোভিসি আপনি মনে করবেন না বোবার কোনো শত্রু নেই, মুখ বন্ধ রাখলে হবে না। যদি আপনি নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হন আপনাকেও পদত্যাগ করতে হবে।’
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘গত ট্রাজেডিতে শিক্ষার্থীদের ওপর নারকীয় হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা। অনেকে হাসপাতালে বেডে আইসিইউতে কাতরাচ্ছেন। আমরা ৫ আগস্টের পর থেকে নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবি জানিয়েছি প্রশাসন আমাদের শুধু আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু কোনো দাবি পূরণ করেনি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আপনি বলেছিলেন আমাদের নিরাপদ ক্যাম্পাস দেবেন। শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার সময় আপনার কথায় সেনাবাহিনী পাঠায় না। তার মানে আপনি অথর্ব। প্রশাসন পরিচালনা করার মতো যোগ্যতা আপনার নাই। আপনার সুশীলতা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে ফেলেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পক্ষ টেন্ডারবাজি করতে না পেরে অনবরত ষড়যন্ত্র করছে।
