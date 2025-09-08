  2. ক্যাম্পাস

নির্ভয়ে ভোট দিতে আসবা, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি: ঢাবি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের নির্ভয়ে ভোট দিতে কেন্দ্রে যেতে বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, ডাকসু তোমরা চেয়েছো; গভীরভাবে প্রত্যাশা করেছো; গণঅভ্যুত্থানের মৌলিক মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণও। গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সমন্বিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভয়েস তৈরি করার জন্য এটা জরুরি। গুরুত্বপূর্ণ এসব মূল্যবোধকে তুলে ধরার জন্য তোমাদের অনুষ্ঠান ডাকসু নির্বাচন। নির্ভয়ে তোমরা ভোট দিতে আসবা, আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে এক ভিডিওবার্তায় তিনি এ আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ ভিডিওবার্তা দেওয়া হয়েছে।

