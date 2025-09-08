ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সাজিদ হত্যার বিচার না হলে ক্যাম্পাস অচল করে দেওয়ার হুমকি শিবিরের
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে দ্রুত গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিছেন শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি ইউসুব আলী।
হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন, এটি করা না হলে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে তালা দিয়ে অচল করে দিতে বাধ্য হবো, যা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার তদন্ত ও বিচার অতিদ্রুত নিশ্চিত করা এবং শাখা ছাত্রশিবির প্রদত্ত ২৪ দফা সম্বলিত স্মারকলিপির ১১০টি প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তিনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে উদ্দেশ করে ইউসুব আলী বলেন, ‘সাজিদ আব্দুল্লাহকে শুধু একজন শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, আপনার নিজের সন্তান হিসেবে ভাবুন। যদি আপনার সন্তান হত্যার শিকার হতো, আপনি কি এভাবে চুপ করে বসে থাকতেন? আমরা আশা করেছিলাম নতুন প্রশাসন আসার পর শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্নশীল হবে, কিন্তু আমাদের ভাইয়ের হত্যার বিচার হয়নি। প্রায় দুই মাস পরও সঠিক তদন্ত হয়নি।’
শাখা ছাত্রশিবির প্রদত্ত দাবি বিষয়ে তিনি বলেন, ‘গত আগস্টে আমরা ২৪ দফা দাবিসহ ১১০টি প্রস্তাবনা দিয়েছিলাম, যার কিছু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই। তবে বেশিরভাগ ছাত্রবান্ধব প্রস্তাবনা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রশাসনকে আমরা বলছি, মুখে কথা দিয়ে নয়, বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো পূরণ করুন।’
মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ইবি শাখার সেক্রেটারি ইউসুব আলী, অফিস সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাফী, আন্তর্জাতিক ও এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক হাসানুল বান্না অলিসহ শতাধিক শিক্ষার্থী।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র সাজিদ আবদুল্লাহ। গত ১৭ জুলাই বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর থেকে তার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ইরফান উল্লাহ/এসআর/জিকেএস