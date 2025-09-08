  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য খোলা হচ্ছে মিডিয়া সেন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসু নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য খোলা হচ্ছে মিডিয়া সেন্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন কাভার করতে আসা সাংবাদিকদের বিশ্রাম ও কাজের সুবিধার্থে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) একটি মিডিয়া সেন্টার খোলা হচ্ছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের উপ-পরিচালক ফররুখ মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে যেসব সাংবাদিক ক্যাম্পাসে আসবেন তাদের বিশ্রাম ও কাজের সুবিধার্থে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় একটি মিডিয়া সেন্টার খোলা হচ্ছে।

ফররুখ মাহমুদ বলেন, নির্বাচনের দিন সকাল ৮টা থেকে মিডিয়া সেন্টারটি ব্যবহার করা যাবে। তবে সেখানে আলাদা করে কোনো মিডিয়া টক শো বা কোনো প্রোগ্রামের আয়োজন করা যাবে না।

