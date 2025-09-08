রাকসুর নির্বাচনে লড়ছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নাঈম

রাকসুর নির্বাচনে লড়ছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নাঈম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সহ-সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নাঈম হোসেন। এ পদে ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিলেও নাঈমের প্রার্থিতা ঘোষণার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নজর কেড়েছে।
নাঈম হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামের মো. কবির হোসেনের ছেলে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে নাঈম সবার ছোট। নানা প্রতিকূলতা পার করে গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি ও লক্ষ্মীপুর পৌর আইডিয়াল কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় ৪.২৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন নাঈম। নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। এবার শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হয়ে আওয়াজ তুলতে চান রাকসুতে।
নাঈম হোসেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিবেশ-সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে আসছেন তিনি।
নিজের প্রার্থিতা প্রসঙ্গে নাঈম হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, আমি সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ আমার মূল দায়িত্ব হিসেবে দেখবো। ক্যাম্পাসের সবুজায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানির অপচয় রোধ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে চাই। একই সঙ্গে সমাজকল্যাণের বিষয়গুলো নিয়েও আমি আন্তরিকভাবে কাজ করবো। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সমস্যায় পড়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো হবে আমার রাকসু নির্বাচনের প্রথম অঙ্গীকার।
তিনি আরও বলেন, আমি চাই রাকসু নির্বাচন যেন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন নিজের পছন্দের যোগ্য প্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারে। ভোটের সময় কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয়, সেদিকে প্রশাসনকে কঠোর নজরদারি রাখতে হবে।
শিক্ষার্থীরা বলছেন, নাঈম হোসেনের প্রার্থিতা রাকসু নির্বাচনে এক ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। তার অংশগ্রহণ দেখাচ্ছে, শারীরিক সীমাবদ্ধতা কোনোভাবে সামাজিক নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পালনে বাধা হতে পারে না।
আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে রাকসু নির্বাচন। এ নির্বাচনে পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সহ-সম্পাদকসহ ২৩ পদে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।
এর আগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে দেশের শীর্ষ স্থানীয় অনলাইন পোর্টাল জাগো নিউজ ২৪. কম-এ ‘চোখে দেখি না বলে কি স্বপ্ন দেখতে পারবো না?’ এমন শিরোনামে নাঈমকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
