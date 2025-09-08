ওএমআর ব্যালটে হবে জাকসুর ভোট
আসন্ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ওএমআর ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) জাকসুর নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে একজন ভোটারকে ৪০ জন প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ওএমআর ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
একটি বিশেষায়িত কোম্পানির মাধ্যমে এ ব্যালট পেপার ছাপানো হবে জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘ব্যালট পেপারটা ওএমআর ফরম সিস্টেমে হবে এবং সেটা মেশিন রিডেবল হবে। এমনকি ভোটের ফলাফল মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা হবে।’
গত ২৯ আগস্ট জাকসুর আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়। প্রচারণা শেষ হবে ৯ সেপ্টেম্বর। ভোটগ্রহণ আগামী ১১ সেপ্টেম্বর।
