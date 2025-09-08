রাকসুতে গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদের প্যানেল ঘোষণা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (রাকসু) নির্বাচনের জন্য প্যানেল ঘোষণা করেছে বামপন্থি শিক্ষার্থীদের জোট ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’। এ প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মো. কাউছার আহম্মেদ এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে নাসিম সরকার মনোনীত করা হয়।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করে গণতান্ত্রিক ছাত্র পরিষদের (একাংশ) সভাপতি রাকিব হোসেন।
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল, বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলন ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নিয়ে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।
সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে লড়াই করবেন তারেক আশরাফ, সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে শ্রেয়সী রায়, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে মো. হাসান শাহরিয়ার খন্দকার আলিফ, সহকারী তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মো. সজীব আলী, সহকারী মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক ফাহিম মুনতাসির রাফিন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মুনতাসির তাসিন, সহকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক রিসার্চ চাকমা, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আজমাইন আতিক, সহকারী পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শামীন ত্রিপুরা।
এছাড়াও নির্বাহী সদস্য চারটি পদে লড়ছেন আসাদ সাদিক রাফি, আহমেদ ইমতিয়াজ সৈকত, মো. সাজ্জাদ শেখ ও মো. জুনায়েদ। অন্যদিকে সিনেটের পাঁচটি ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মো. হাসান শাহরিয়ার খন্দকার আলিফ, আসাদ সাদিক রাফি, মো. কাউছার আহমেদ, ফুয়াদ রাতুল ও ফাহিম মুনতাসির রাফিন অংশ নেবেন।
এ সময় সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে মনোনীত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল বলেন, রাকসু শিক্ষার্থীদের সংগঠন। এর সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়ে রেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি পদাধিকার বলে রাকসুর সভাপতি। আমরা নির্বাচিত হলে সভাপতির ক্ষমতা কিভাবে কমিয়ে আনা যায় বা সভাপতির আসনে কিভাবে শিক্ষার্থীদের আসীন করা যায় তা নিয়ে কাজ করবো।
মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ