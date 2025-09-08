  2. ক্যাম্পাস

কাজে যোগ দেননি ১১৪ আন্দোলনকারী, নেওয়া হবে বিভাগীয় ব্যবস্থা

প্রকাশিত: ১০:০৯ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার পর্যন্ত মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে যোগদান করেননি ১১৪ আন্দোলনকারী। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিভিন্ন জেলায় কর্মরত কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গণছুটি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে কর্মবিরতি পালন করছেন। তারই অংশ হিসেবে মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আন্দোলনরত ২৮৯ জন কর্মচারীর মধ্যে ৭৫ জন সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) কাজে যোগ দেন। বাকিরা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন বলে জানা গেছে।

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপকালে জানা গেছে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন শুরু হয়। দাবি আদায়ে সবশেষ গত মে ও জুন মাসে শহীদ মিনারের ১৬ দিন অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সেসব বিষয়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি দাবি করে রোববার থেকে নতুন করে গণছুটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। তারই অংশ হিসেবে মাগুরার চার উপজেলায় কর্মরতদের মধ্য থেকে মোট ২৮৯ জন গণছুটির আবেদন করেন।

পল্লী বিদ্যুতের সংস্কার, চাকরি বৈষম্য দূরীকরণ ও হয়রানিমূলক পদক্ষেপ বন্ধসহ চার দফা দাবিতে তারা শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচি পালন করছেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের সোমবার বিকেল ৫টার মধ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হলে মাগুরার চার উপজেলা থেকে গণছুটির আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ৭৫ জন যোগদান করেন।

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার এসএম শাহিন আহসান বলেন, গণছুটির আবেদনকারীদের মধ্যে ৭৫ জন কাজে যোগদান করেছেন। বাকি যে ১১৪ জন কর্মবিরতি অব্যাহত রেখেছেন, তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

