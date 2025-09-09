কেন্দ্রে সাংবাদিক প্রবেশে বাধা, সদুত্তর নেই রিটার্নিং কর্মকর্তার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে শামসুন নাহার হলের ভোটকেন্দ্র ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় কেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়ার বিষয়ে বারবার জানতে চাইলেও কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. শহীদুল ইসলাম (শহীদুল জহির)।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ওই কেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।
এ নিয়ে শিবির ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্রার্থীরাও অভিযোগ করেছেন। পরে সাংবাদিকরা জোর করে ভেতরে ঢোকেন এবং রিটার্নিং কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করলে তিনি এ ব্যাপারে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।
সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকরা রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক শহীদুল ইসলামকে এই দেড় ঘণ্টা কেন্দ্রের ভেতরে কী হয়েছে জানতে চাইলে তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে যান। কেন ঢুকতে দেওয়া হয়নি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছ পর্যন্ত তো কেউ আসে নি। আমি কীভাবে বুঝব ঢুকতে পারছে কি না!
এমএইচএ/এএমএ/জিকেএস