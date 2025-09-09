জাকসু
প্রচারণার শেষ দিনে জিএস প্রার্থিতা থেকে সরে গেলেন ছাত্রদল নেত্রী
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণার শেষ দিন আজ। শেষ সময়ে নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া। তিনি ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।
জানা যায়, ফারিয়া ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। তিনি গত ২৮ আগস্ট ছাত্রদলের প্যানেলে অবমূল্যায়নের অভিযোগ এনে জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থিতা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে তাকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য বলা হলেও তিনি তা করেননি।
এ বিষয়ে অনন্যা ফারিয়ার বলেন, আমি একটি সম্মিলিত ঐক্যের কথা ভাবছি। তাই স্বেচ্ছায় প্রার্থীতা না করার কথা ভাবছি।
এ বিষয়ে জাবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দীন মোহাম্মদ বাবর বলেন, ফারিয়া আমাদের সদস্য৷ আমরা দলীয়ভাবে তার সঙ্গে কথা বলেছি এবং সে দলের স্বার্থে এই পদে প্রার্থিতা না করতে রাজি হয়েছে। তাকে কেউ কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করেনি।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/এমএস