ইবিতে শিক্ষক সংকট নিরসনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন
তীব্র শিক্ষক সংকটে ভুগছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) চারুকলা বিভাগ। বর্তমানে বিভাগটিতে চলমান ৬টি ব্যাচের প্রত্যেকটিতে ৩টি করে মোট ১৮টি ডিসিপ্লিনের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে মাত্র ৫ জন শিক্ষক দিয়ে। এর মধ্যে প্রিন্ট মেকিং ডিসিপ্লিনে রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক, যিনি একাই সামলাচ্ছেন সব ব্যাচ। এই সংকট নিরসনে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন বিভাগটির শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-নজরুল অ্যাকাডেমিক ভবনের সামনে এ মানববন্ধন হয়। এতে বিভাগটির অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। এসময় শিক্ষার্থীরা ‘সব কাজ চলমান তবে শিক্ষক নিয়োগে গাফিলতি কেন?’, ‘চারুকলায় অন্য বিভাগের শিক্ষক কেন?’, ‘সৎ, দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক চাই’সহ বিভিন্ন লেখা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। এছাড়া অতিদ্রুত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।
শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের বিভাগটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষক সংকট। ২০১৯ সালে বিভাগটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আমরা এই সংকট মোকাবেলা করে আসছি। আমাদের ডিসিপ্লিনগুলোতে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই অল্প কয়েকজন শিক্ষকের মাধ্যমে আমাদের যে চাহিদা সেটা পূরণ হচ্ছে না। আমাদের তিনটা ডিসিপ্লেনে শিক্ষক আছে একজন বা দুজন করে। এক-দুজন শিক্ষকের পক্ষে আমাদের ক্লাসগুলো নেওয়া সম্ভব না। পরীক্ষা নিতে গেলেও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে বাইরের শিক্ষকরা ক্লাস নিলেও বিভাগের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত না থাকায় শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা পাচ্ছেন না। তাই আমাদের ডিসিপ্লিনগুলোর জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু আপনারা এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে পারেননি। আপনারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অবকাঠামো উদ্বোধন করে বেড়াচ্ছেন, অথচ শিক্ষক সংকটে চারুকলাসহ বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণিকার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে সেদিকে আপনাদের নজর নেই। আমরা চাই আপনারা আগে শিক্ষার মানের দিকে নজর দিন। অতি দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ না হলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।
