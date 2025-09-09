  2. ক্যাম্পাস

রাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন একাংশের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি মাসুদ জিএস পরমা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ‘অপরাজেয় ৭১, অপ্রতিরোধ্য ২৪’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্র ইউনিয়ন পরিষদের (একাংশ)।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় পরিবহন মার্কেটে সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়।

এই প্যানেলে ভিপি পদে লড়বেন ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) সভাপতি ও নাট্যকলা বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী মাসুদ কিবরিয়া। এছাড়া জিএস পদে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ও চারুকলা বিভাগের একই সেশনের শিক্ষার্থী পরমা পারমিতা এবং এজিএস পদে চারুকলা বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী সানজিদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অন্যান্য পদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুক্তাদির করিম কুয়াশা (চারুকলা বিভাগ, সেশন ২০১৭-১৮), সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক মেহেদি হাসান (লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, সেশন ২০২২-২৩), পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আবু রায়হান জনি (চারুকলা বিভাগ, সেশন ২০১৯-২০), সহপরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক বিজয় মার্তি (চারুকলা বিভাগ), নির্বাহী সদস্য-১ শাহিন শিকদার (নৃবিজ্ঞান বিভাগ) এবং সিনেট সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন পরমা পারমিতা (চারুকলা বিভাগ, সেশন ২০১৮-১৯)।

মাসুদ কিবরিয়া বলেন, ‘নির্ধারিত রোডম্যাপের মধ্যেই নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে আমাদের প্যানেলের অনেকেই নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কিছু প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণে ভয় পাচ্ছেন। সেই কারণে আমরা আমাদের প্যানেল সম্পূর্ণ করতে পারিনি।’

প্যানেলটির ইশতেহারে রয়েছে একাডেমিক উন্নয়ন, ছাত্রকল্যাণ ও আবাসন ব্যবস্থা, নিরাপদ ক্যাম্পাস ও সহাবস্থান, যোগাযোগ ও পরিবহন এবং চিকিৎসা কেন্দ্র উন্নয়ন।

মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এমএস

