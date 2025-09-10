  2. ক্যাম্পাস

জাকসু নির্বাচনে থাকবে ১২০০ পুলিশ, চাওয়া হয়েছে সেনাবাহিনী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০১ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আসন্ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে ১২০০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও আবেদন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান।

তিনি বলেন, নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ১২০০ পুলিশ সদস্য মোতায়ন করা হবে। এছাড়া পুলিশ সদস্যদের একটি অংশ সিভিল পোশাকেও দায়িত্ব পালন করবেন। স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও আবেদন করা হয়েছে।

মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/জেআইএম

