আমাকে পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকবেন: তন্বি

আমাকে পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকবেন: তন্বি
ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে বিপুল ভোটে জয়লাভ করা সানজিদা আহমেদ তন্বি তাকে বিজয়ী করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এই আহ্বান জানান।
তন্বি লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ...। নির্বাচনী কঠিন যাত্রায় যারা আন্তরিকভাবে আমাকে হেল্প করেছো/করেছেন, তাদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না। আর যারা ভোট দিয়েছেন, আমার ওপর আস্থা রেখেছেন; তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমি আপনাদের আস্থা রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।
তিনি আরও লিখেছেন, ‘গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতেও আগ্রহী আমি। আপনারা আমাকে পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকবেন।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জুলাই আন্দোলনের পরিচিত মুখ সানজিদা আহমেদ তন্বি।
চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেছে, সানজিদা আহমেদ তন্বি ভোট পেয়েছেন ১১ হাজার ৭৭৮টি। এই পদে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মো. সাজ্জাদ হোসাইন খান। তিনি পেয়েছেন ৭ হাজার ১৮৯ ভোট।
ডাকসু নির্বাচনে জয়ী সানজিদা আহমেদ তন্বি ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মারপিটে রক্তাক্ত হন। রক্তাক্ত মুখ ও ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া তন্বির ছবি ছড়িয়ে পড়ে, শুরু হয় ব্যাপক সমালোচনা। তন্বির রক্তাক্ত সেই ছবি জুলাই আন্দোলনকে আরও বেগবান করে।
ইএ/জিকেএস