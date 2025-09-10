‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মেহেদী, জিএস আম্মার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ নামে একটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়কদের একাংশ মিলে এই প্যানেল গঠন করেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেলের ঘোষণা দেন সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী সজিব।
প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সমাজকর্ম বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মেহেদী সজিব। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন আইন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আকিল বিন তালেব।
এছাড়াও ক্রীড়া ও খেলাধুলা বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে লড়বেন ইয়াসিন আরাফাত, সহকারী সম্পাদক ক্রীড়া ও খেলাধুলা মনজু আরিফ, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাহবুব আলম মোহন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হেমা আক্তার ইভা , মহিলা বিষয়ক সহকারী সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌসি তৃষা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক ফাহির আমিন, মিডিয়া ও প্রকাশনা বিষয়ক সহকারী সম্পাদক এম শামীম।
আরও রয়েছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জাকির হোসেন, বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক সহকারী সম্পাদক আরিয়ান আহমদ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো: আহসান হাবিব, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সহকারী সম্পাদক, ঈষিতা পারভীন ও নির্বাহী সদস্য-১ সাজ্জাদ হোসেন, নির্বাহী সদস্য-২ আরিফুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য-৩ হাবীব হিমেল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।
এছাড়াও এই প্যানেলে সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন, মেহেদী সজীব, সালাহউদ্দিন আম্মার, আকিল বিন তালেব, মো. জাকির হোসেন এবং আহসান হাবিব।
এ প্যানেলকে শিবিরের ‘বি টিম’ বলা হচ্ছে সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নের জবাবে জিএস পদপ্রার্থী সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘মেহেদী সজীব ভাই যদি প্যানেল ঘোষণা করে ঘুমিয়েও থাকেন, তাহলেও অনেক প্রার্থীর চেয়ে বেশি ভোট পাবেন। তাই এটিকে শিবিরের ‘বি প্যানেল’ বলার কোনো সুযোগ আমি দেখি না। তারা তাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চটা দিয়ে প্যানেল সাজিয়েছে, আমরাও আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে প্যানেল সাজিয়েছি। আমরা সর্বোচ্চটা দিয়ে লড়াই করতে চাই'।
