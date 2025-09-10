ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ের উপাচার্য
মহানবীর জীবন ও কর্ম নিয়ে স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবো
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ‘মহানবীর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবো। আমার জানা মতে উপমহাদেশে এখনো এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। তাই আমরা এখান থেকে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে চাই।’
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাতুন নবী (সা.) উদ্যাপন উপলক্ষে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, ‘সমসাময়িক বিশ্বে নানা সংকট ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব মোকাবিলায় রাসুল (সা.) এর আদর্শই একমাত্র পথ। তাকে জানা, তার শিক্ষাকে ধারণ করা এবং সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতিসহ বৈশ্বিক পরিসরে প্রচার করা আমাদের দায়িত্ব। আজকের আয়োজন থেকে আমরা সেই অঙ্গীকারই গ্রহণ করছি।’
অনুষ্ঠানের সার্বিক বিষয় নিয়ে উপাচার্য বলেন, ‘সিরাতুন নবী (সা.) আয়োজন করতে পেরে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শায়খ আহমাদুল্লাহ আজকের আলোচনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন ও আদর্শ গভীরভাবে তুলে ধরেছেন, যা সবার মনোযোগ কেড়েছে। আমি মনে করি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে এ ধরনের আলোচনা হয়নি।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আ ব ম ছিদ্দিকুর রহমান আশ্রাফীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।
ইরফান উল্লাহ/আরএইচ/জিকেএস