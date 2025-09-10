  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন বাগছাসের, তদন্তের দাবি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সংগঠনটির সদস্য সচিব জাহিদ আহসানের সই করা বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ৯ সেপ্টেম্বর একাধিক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে।

এতে আরও বলা হয়, নির্বাচনে একাধিক ব্যালট পেপার আগেই পূরণ করা অবস্থায় পাওয়া যায়, রোকেয়া হলে একটি নির্দিষ্ট সময় ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল এবং সার্বক্ষণিক চালু থাকার কথা থাকলেও ভোট গণনার এলইডি স্ক্রিন একাধিকবার বন্ধ হয়ে যায়। এসব ঘটনায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ মনে করে, এ ধরনের অনিয়মের জন্য প্রশাসন ও রিটার্নিং কর্মকর্তারা দায়ী। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাই- এসব ঘটনার দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত প্রকাশ করেছে, আমরা সেই রায়কে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই। গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ সবসময় সচেষ্ট থাকবে।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, স্থিতিশীল পরিবেশের মধ্য দিয়ে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করায় ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা রাখি, ডাকসু নির্বাচনের ধারাবাহিকতা সামনের বছরগুলোতেও বজায় থাকবে। ডাকসুর মাধ্যমে প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ সম্পূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

