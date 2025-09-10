জয়নাল আবেদীন
ডাকসু নিয়ে মন খারাপ হওয়ার কিছু নেই, এটা আমাদের জন্য আরেকটা ছবক
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাবেক এমপি অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন ভিপি বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা আর ঘটতে দেওয়া যাবে না। আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। ডাকসু নিয়ে মন খারাপ হওয়ার কিছু নেই। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এটা আমাদের জন্য আরেকটা ছবক।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ফেনীর ফরহাদ নগরে জেলা ও সংসদীয় আসনভিত্তিক প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ফেনীর খাইয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফরহাদনগর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক বেলায়েত হোসেন বাচ্চু চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মশিউর রহমান বিপ্লব।
ভিপি জয়নাল আরও বলেন, ‘আমরা রক্ত দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছিলাম ১৯৭১ সালে। ১৯৭৪ সালের বাকশাল গঠন করার মাধ্যমে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে। গত ১৫ বছর পর্যন্ত শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরে এদেশের হাজার হাজার মানুষের জীবন নষ্ট করেছে, সম্পদ লুট করেছে। দেশটাকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। স্বাধীনতা ছিল না। ৫ আগস্ট তারা পালিয়েছে। পালানোর আগের দিন ফেনীতে ১১ জনকে হত্যা করেছে। আমরা এসব ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি। আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি।’
নেতাকর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা এই দেশকে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন করেছি। যারা জুলুমবাজি করেছে; হাসিনা, ফেরাউন, নমরুদ আল্লাহ গজব থেকে রক্ষা পায়নি। আমরা সেটা চিন্তা করলে ধ্বংস হয়ে যাবো।’
ফরহাদ নগর ইউনিয়ন বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে সদস্য নবায়ন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহার, যুগ্ম আহ্বায়ক এয়াকুব নবী, আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী, ফেনী সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফজলুর রহমান বকুল, সদস্য সচিব আমান উদ্দিন কায়সার সাব্বির, যুগ্ম আহ্বায়ক তপন কর, স্বেচ্ছাসেবক দলে সাধারণ সম্পাদক এস এম কায়সার এলিন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সালাহ উদ্দিন মামুন প্রমুখ।
