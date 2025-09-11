জাকসু
ব্যালট না আসায় এক কেন্দ্রের ভোট শুরু পৌনে এক ঘণ্টা দেরিতে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। ২১টি হলে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরুর কথা থাকলেও ১০ নম্বর হলের ভোটগ্রহণ শুরু হয় পৌনে এক ঘণ্টা দেরিতে। ব্যালট আসতে দেরি হওয়া ভোট শুরু করতে দেরি হয়েছে বলে জানান কর্তব্যরত কর্মকর্তারা।
ওই কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ব্যালট পেপার আসতে দেরি হওয়ায় সময়মতো ভোটগ্রহণ শুরু করা যায়নি। এতে ৪৫ মিনিট পর ভোট নেওয়া শুরু হয়েছে।
এদিকে ভোট গ্রহণে দেরি হওয়ায় লাইনে থাকা শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হলটিতে মোট ৫২২ জন শিক্ষার্থী ভোট দেবেন।
এবারের নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৮৯৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫ জন এবং ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
ছাত্রদের হলের মধ্যে আল বেরুনী হলে ভোটার ২১০ জন, আ ফ ম কামালউদ্দিন হলে ৩৩৩ জন, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৪৬৪ জন, শহীদ সালাম-বরকত হলে ২৯৮ জন, মওলানা ভাসানী হলে ৫১৪ জন, শহীদ রফিক-জব্বার হলে ৬৫০ জন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে ৩৫০ জন, ২১ নম্বর ছাত্র হলে ৭৩৫ জন, জাতীয় কবি নজরুল হলে ৯৯২ জন এবং তাজউদ্দীন আহমদ হলে ৯৪৭ জন ভোটার রয়েছেন।
ছাত্রীদের হলের মধ্যে নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে ২৭৯ জন, জাহানারা ইমাম হলে ৩৬৭ জন, প্রীতিলতা হলে ৩৯৬ জন, বেগম খালেদা জিয়া হলে ৪০৩ জন, সুফিয়া কামাল হলে ৪৫৬ জন, ১৩ নম্বর ছাত্রী হলে ৫১৯ জন, ১৫ নম্বর ছাত্রী হলে ৫৭১ জন, রোকেয়া হলে ৯৫৬ জন, ফজিলাতুন্নেছা হলে ৭৯৮ জন এবং তারামন বিবি হলে ৯৮৩ জন ভোটার রয়েছেন।
