সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত
গোলাম রাব্বানীর এম ফিল ভর্তি বাতিল, বৈধতা নেই জিএস পদেরও
ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। ঢাবির এম ফিল প্রোগ্রামে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভর্তি হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার ভর্তি সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ।
তিনি জানান, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিলে পাঠানো হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে ভর্তি বাতিলের পাশাপাশি রাব্বানীর ডাকসুর জিএস পদও অবৈধ বলে গণ্য হবে।
২০১৯ সালের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট কারচুপি, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোটে বাধা, কৃত্রিম লাইন সৃষ্টি, ভোটকেন্দ্র দখল ও ব্যালট পেপারে অবৈধ সিল মারাসহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগ ছিল গোলাম রাব্বানীর বিরুদ্ধে।
এছাড়া ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী গোলাম রাব্বানী, মেহজাবিন হক এবং ফাহমিদা তাসনিম অনি যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই জালিয়াতির মাধ্যমে এম ফিল প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণ মেলে।
তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈধ ভর্তি না থাকায় ২০১৯ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ গোলাম রাব্বানীর আইনত বৈধ ছিল না। তাই তার জিএস নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি অবৈধ ঘোষণা করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে।
সর্বশেষ সিন্ডিকেট বৈঠকে এই সুপারিশের প্রেক্ষিতে তিনজনের এম ফিল ভর্তি সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে এবং বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টার পরামর্শও চাওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে রাশেদ খাঁন বলেন, ‘আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা গুরুত্বের সঙ্গে আমার অভিযোগ বিবেচনা করেছে। গোলাম রাব্বানী শিক্ষার্থীদের ভোটে জিএস নির্বাচিত হননি। তৎকালীন প্রশাসন ফলাফল ছিনতাই করে রাব্বানীকে জিএস ঘোষণা করে। দীর্ঘসময় পর হলেও আমি ন্যায়বিচার পেতে যাচ্ছি। এতটুকুতেই আমার তৃপ্তি যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রমাণ পেয়েছে গোলাম রাব্বানীর জিএস নির্বাচিত হওয়া অবৈধ ছিল।’
এফএআর/এমআইএইচএস/এএসএম