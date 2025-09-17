আগে পূরণ করা ব্যালট
ডাকসু ভোটে অভিযোগকারীকে নিয়েই সন্দেহ চিফ রিটার্নিং অফিসারের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণে টিএসসি কেন্দ্রে আগে পূরণ করা ব্যালট দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
লিখিত ব্যাখ্যায় তিনি অভিযোগকারী ভোটারের বারবার বুথে প্রবেশ ও বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতাকে সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করেছেন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) চিফ রিটার্নিং অফিসার ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।
বিবৃতিতে ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার বলেন, ‘৯ সেপ্টেম্বর বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে এক ছাত্রী টিএসসি ভোটকেন্দ্রে অভিযোগ করেন যে, তার হাতে দেওয়া ব্যালটের একটি পাতায় দুই প্রার্থীর পক্ষে আগেই ক্রস চিহ্ন দেওয়া ছিল। ছাত্রীটি ভোট প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানালে পোলিং কর্মকর্তারা চিহ্নিত ব্যালটটি আলাদা করে সংরক্ষণ করেন এবং তাকে নতুন ব্যালট সরবরাহ করা হয়। পরে তিনি পুনরায় বুথে প্রবেশ করে ভোট প্রদান করেন।’
ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘ঘটনাটি তাৎক্ষণিক মীমাংসা করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে তদন্ত কমিটি গঠনের অনুরোধ জানানো হয়। তদন্তে উপস্থিত তিন শিক্ষক ও কেন্দ্র প্রধানের বক্তব্যের সঙ্গে ঘটনার বিবরণ মিল পাওয়া যায়।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘পরবর্তীতে প্রাপ্ত ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, উক্ত ছাত্রী মোট চারবার ভোট বুথে প্রবেশ করেন। প্রথমবার প্রায় ৪০ সেকেন্ড, দ্বিতীয়বার ৬৬ সেকেন্ড, তৃতীয়বার ২ সেকেন্ড এবং চতুর্থবার ১০ মিনিটেরও বেশি সময় সেখানে অবস্থান করেন।’
চিফ রিটার্নিং অফিসারের মতে, ‘ভোটারটির বারবার বুথে প্রবেশ ও বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতা সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
