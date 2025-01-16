  2. ক্যাম্পাস

হাদিকে গুলি করা দুর্বৃত্তদের গ্রেফতারে ১২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৬ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে আহত করার ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ।

সংগঠনটি বলেছে, ১২ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীরা ধরা না পড়লে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যমুনা ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাজু ভাস্কর্যের সামনে হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ-মিছিল পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে এই আল্টিমেটাম দেয় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি নাজমুল হাসান খান।

ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি নাজমুল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, দিনের আলোয় একজন রাজনৈতিক কর্মী ও নির্বাচনী প্রার্থীকে গুলি করার ঘটনা দেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

তিনি বলেন, এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা নাগরিকদের জীবন-নিরাপত্তার ওপর সরাসরি হুমকি তৈরি করছে।

নাজমুল হাসান উল্লেখ করেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃপ্ত অবস্থান নেওয়া এখন সময়ের দাবি। নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা শুধু একটি সংগঠনের দায়িত্ব নয়-এটি প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব।

তাই সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে এসে এই সংকট মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ ওসমান হাদির দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে।

