‘আমরা সবাই হাদি হবো, হাদির মুখে কথা কবো’
ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নারী হল থেকে মিছিল বের করেছেন শিক্ষার্থীরা। সবার মুখে মুখে হাদিকে নিয়ে স্লোগান।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শামসুন্নাহার হল ও রোকেয়া হল থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা।
মিছিলটি হল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাহবাগ চত্বরে অবস্থান নিয়েছে।
এসময় শিক্ষার্থীরা 'আমরা সবাই হাদি হবো, হাদির মুখে কথা কবো', 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবদ'সহ নানা স্লোগান দেন।
ইনকিলাব মঞ্চ, এনসিপি নেতাকর্মীসহ বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার সঙ্গে নারী শিক্ষার্থীরাও শাহবাগে অবস্থান করছেন।
এফএআর/এএসএ