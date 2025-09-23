রাবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে ফেরার আহ্বান প্রশাসনের
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে টানা তৃতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড সচল রাখতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বৈঠকে তাদের কর্মস্থলে ফেরার আহ্বান জানানো হয়।
বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় যেন সচল থাকে, সেজন্য আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কর্মস্থলে ফেরার আহ্বান জানানো হয়। তারা প্রাথমিকভাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। তারা তাদের কমিটির সঙ্গে বসে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন।’
অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন বলেন, ‘উপ-উপাচার্য মাঈন উদ্দীন আলোচনায় বসেছিলেন। প্রশাসন কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে। আমরা সমিতিতে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত জানাবো।’
এসময় সভায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন, অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খানসহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এএসএম