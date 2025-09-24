রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৭ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাটডাউন প্রত্যাহার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে ৭ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে চলমান কমপ্লিট শাটডাউন প্রত্যাহার করেছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টায় অফিসার সমিতির সভাপতি মো. মোক্তার হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ মো. মাসুদ রানা সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
অফিসার সমিতির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার অফিসার সমিতির কার্যালয়ে কর্মকর্তা, সহায়ক-সাধারণ কর্মচারী ও পরিবহন সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে অফিসার সমিতির দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবিসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে চলমান শাটডাউন কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে যদি দাবিসমূহ বাস্তবায়ন না হয় তাহলে পরবর্তীতে সবাইকে নিয়ে বৃহত্তর কর্মসূচিতে যাওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স সমিতির কোষাধ্যক্ষ মাসুদ রানা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের অফিসার্স সমিতির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দাবি দাওয়ার কথা শুনে আমাদের আশ্বস্ত করেন। আমরা চাই শিক্ষক-কর্মকর্তা লাঞ্ছিতের ঘটনায় যেসব ছাত্র জড়িত তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। প্রশাসন আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আমরা প্রশাসনকে ৭ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে আমাদের চলমান কর্মসূচি প্রত্যাহার করছি। সাতদিনের মধ্যে আমাদের দাবি বাস্তবায়ন না হলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে যাবো।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/জিকেএস