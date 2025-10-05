চাকসু নির্বাচন
ব্রেইল পদ্ধতিতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর ইশতেহার পাঠ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো শিক্ষার্থী শুভ হোসেন। নির্বাচনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন শুভ। তিনি তার ১২ দফা ইশতেহার ব্রেইল পদ্ধতিতে তৈরি করে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠযোগ্য করে তোলেন।
রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুর দেড়টায় চাকসু ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ইশতেহার পাঠ করেন বাংলা বিভাগের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম।
তিনি বলেন, আমি শুভর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তিনি ব্রেইল পদ্ধতিতে ইশতেহার পাঠের ব্যবস্থা করেছেন। এটা অন্য কোনো প্রার্থী বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনেও হয়নি। সবাই যেন চাকসুর আমেজকে ভাগাভাগি করে নিতে পারে এজন্য শুভ আমাদের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫৫ কপি ইশতেহার ও প্রচারণা পত্র ব্রেইল পদ্ধতিতে তৈরি করেছেন।
ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠকৃত ১২ দফা ইশতেহারগুলো হচ্ছে- যত হাজার ভোট তত হাজার গাছ, ইন্দ্রিয়ভাবে ব্লাড ব্যাংক স্থাপন, প্রশাসনিক সেবা নিশ্চিত করতে হটলাইন সেবা চালুকরন, পার্টটাইম কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ফ্রি টিউশন মিডিয়া স্থাপন, অসহায় ও দুস্থ শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি মেধাবী মিল চালুকরণ মাদক ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সেল গঠন, বন্যপ্রাণীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বিলুপ্তি রোধে মনিটরিং সেল গঠন, পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় সেল গঠন।
এছাড়া মাতৃত্বকালীন অবস্থায় উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা শিথিলকরণ ও প্রতি অনুষদে ব্রেস্ট ফিডিং স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত গবেষণামুখী ও সব অবকাঠামোকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করার নিমিত্তে নীতিমালা প্রণয়নে জনমত গঠন, সামাজিক অবক্ষয় ও জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় নিয়মিত সেমিনার আয়োজন, প্লাস্টিক ব্যবহার রোধ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে নীতিমালা গ্রহণে জনমত গঠন।
সংবাদ সম্মেলনে চাকসু নির্বাচনে সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী শুভ হোসেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলামসহ অন্যান্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
