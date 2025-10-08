চাকসু নির্বাচন
ছাত্রদল প্যানেলের ৮ দফার ইশতেহার ঘোষণা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ৮ দফার ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল প্যানেল। বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়।
এ সময় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির, সহ-সভাপতি জিয়াউদ্দিন বাসেতসহ কেন্দ্রীয় ও শাখার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
ইশতেহারের দফাগুলো হলো, শিক্ষা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক ও শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলা, মানসম্মত খাদ্য ও আবাসনের অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস ও নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
এছাড়া পরিবহন ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা, সাহিত্য সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম সমৃদ্ধকরণ ও ক্যারিয়ার গঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
ইশতেহার ঘোষণার পূর্বে সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় বলেন, শিক্ষার্থীরা আমাদের ইশতেহার জানার জন্য অনেক আগ্রহী ছিল। ইশতেহার তৈরির আগে আমরা শিক্ষার্থীদের ধারে ধারে গিয়েছি। তাদের চাহিদাগুলো বুঝার চেষ্টা করেছি। সে আলোকে আমাদের ৮ দফা ইশতেহার তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভাবনাই আমাদের ইশতেহার। আমরা ইশতেহার বাস্তবায়নে সর্বাত্মকভাবে কাজ করব।
