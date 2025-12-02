  2. ক্যাম্পাস

জাবি আইকিউএসি’র নতুন পরিচালক অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
জাবি আইকিউএসি’র নতুন পরিচালক অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) নতুন অতিরিক্ত পরিচালক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও জাবি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রকাশিত আদেশে জানানো হয়, জাবি আইকিউএসি অতিরিক্ত পরিচালকের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক ড. মো. মুশফিক আনোয়ারকে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার পরবর্তীতে প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিনকে নতুন অতিরিক্ত পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এতে আরও জানানো হয়, অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিনের যোগদানের তারিখ থেকেই এ নিয়োগ কার্যকর হবে। নতুন দায়িত্বে তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

