জাবি আইকিউএসি’র নতুন পরিচালক অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) নতুন অতিরিক্ত পরিচালক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও জাবি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রকাশিত আদেশে জানানো হয়, জাবি আইকিউএসি অতিরিক্ত পরিচালকের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক ড. মো. মুশফিক আনোয়ারকে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার পরবর্তীতে প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিনকে নতুন অতিরিক্ত পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
এতে আরও জানানো হয়, অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিনের যোগদানের তারিখ থেকেই এ নিয়োগ কার্যকর হবে। নতুন দায়িত্বে তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।
