ফেলানীর নামে জাবিতে হলের নামকরণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) শেখ পরিবারের নামে থাকা চারটি আবাসিক হলের নতুন নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের নতুন নাম রাখা হয়েছে সীমান্তে বিএসএফের হত্যার শিকার ‘শহীদ ফেলানী খাতুন’ হল।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবিএম আজিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সিন্ডিকেট মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবিএম আজিজুর রহমান বলেন, গতকাল অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শেখ রাসেল হলের পরিবর্তিত নাম নবাব সলিমুল্লাহ হল, শেখ হাসিনা হলের পরিবর্তিত নাম জুলাই চব্বিশ জাগরণী হল, শেখ মুজিবুর রহমান হলের পরিবর্তিত নাম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হল ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের নতুন নাম শহীদ ফেলানী খাতুন হল

উল্লেখ্য, গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের প্রায় দেড় বছর পর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে হলগুলোর নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

