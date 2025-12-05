শেকৃবির শেরেবাংলা হলে জানালার গ্রিল কেটে চুরি
রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শেরেবাংলা হলে জানালার গ্রিল কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে হলটির বি ব্লকের ১২৩ ও ১২৪ নম্বর কক্ষে চুরির ওই ঘটনা ঘটে। দুই কক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, নগদ টাকা, ফ্যানসহ বেশকিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে চোরের দল। তবে কক্ষ দুটিতে থাকা শিক্ষার্থীদের সবাই উপস্থিত না থাকায় মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।
২০ ব্যাচের শিক্ষার্থী নাজমুল ইসলাম বলেন, শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সকালে উঠে ১২৩ নম্বর রুমের তালা ভাঙা ও জানালার গ্রিল কাটা অবস্থায় দেখি। পরে দেখা যায় পাশের রুমেও একইভাবে চুরি হয়েছে।
শেরেবাংলা হলের ১২৪ নম্বর রুমের আবাসিক শিক্ষার্থী তামিম আহমেদ বলেন, হলে এসে রুমের তালা খুলে দেখি গ্রিল কেটে চুরি হয়েছে। রুমের লকার, বাক্স সবকিছুই ভাঙা এবং এলোমেলো। আমার ৩ হাজার টাকা ও একটি ফ্যান চুরি হয়েছে। আমার পাশের রুমগুলোতেও চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসব রুমে থাকা শিক্ষার্থীরা হলে ফিরলে জানা যাবে তাদের কি কি জিনিসপত্র চুরি হয়েছে।
এ বিষয়ে শেকৃবির শেরেবাংলা হলের প্রভোস্ট প্রফেসর মো. আব্দুল লতিফ বলেন, এক শিক্ষার্থী আজ সকালে আসার পর আমরা চুরির বিষয়টা জানতে পেরেছি। তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার কিছু আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো। আপাতত আমরা ভাঙা জানালাগুলো ঠিক করে দেব। নিরাপত্তার জন্য হলের পেছনের দিকে সিসিটিভি লাগানো হবে।
উল্লেখ্য, ভূমিকম্পের ফলে শিক্ষার্থীদের জন নিরাপত্তার স্বার্থে গত ২৪ নভেম্বর থেকে আগামীকাল ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টির সব একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিলো। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করছেন।
সাইদ আহম্মদ/এমএমকে/এমএস