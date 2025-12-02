  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক শাবিপ্রবি
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
শাকসু: প্রথমদিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৪৬ প্রার্থী

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দিনে ৪৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সকাল ১০টা থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়। প্রথমদিনে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬ জন এবং হল সংসদে ২০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে প্রথমদিন মেয়েদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদে কোনো প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি।

এবার শাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ৯ হাজার ১২৪ জন। ২০২৬ সালের ২০ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

