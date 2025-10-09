  2. ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচন

১৬ দফা ইশতেহার দিলো গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ১৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাম সমর্থিত ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেল।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।

ইশতেহারে তারা রাকসুর কাঠামো সংস্কার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন, গবেষণায় অগ্রাধিকার, আবাসন সংকট নিরসন, লাইব্রেরি ও সেমিনার কক্ষ সংস্কার, খাদ্যের মান ও পুষ্টি সুরক্ষা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নারীবান্ধব ক্যাম্পাস গঠন, সব জাতিসত্তার অধিকার নিশ্চিতকরণ, প্রকাশনা সনদ সচলকরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ, পরিবহন খাতের উন্নয়ন, ক্রীড়া খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, পরিবেশ ও মুক্ত পরিসর সংরক্ষণ, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষাসহ গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছে।

ইশতেহার ঘোষণা শেষে প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী ফুয়াদ রাতুল বলেন, আমরা ইশতেহারে ফুলঝুরি বা অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না। নির্বাচিত হলে আমাদের হাতে থাকবে মাত্র এক বছর সময়। সেই সময়ের মধ্যে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে যে কাজগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব, কেবল সেগুলো ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আশা করি শিক্ষার্থীরা আমাদের বিবেচনা করবেন।

রাকসু নির্বাচনে ২৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪৭ জন প্রার্থী। এরমধ্যে ভিপি পদে ১৮, জিএস পদে ১৩ এবং এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৬ জন। ছাত্রদল ও শিবির সমর্থিতসহ ১২টি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের পাঁচটি পদে ৫৮ জন প্রার্থী ও হল সংসদ নির্বাচনে ১৫টি পদে ১৭টি হলে ৫৯৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

রাকসু ও সিনেট নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ২৮ হাজার ৯০১ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫ এবং পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন। নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন ৩০৬ জন। এছাড়া হল সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরও ৬০০ জন প্রার্থী। পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে ভোটগ্রহণ। গণনা শেষে সেদিন ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

