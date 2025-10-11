  2. ক্যাম্পাস

চাকসু নির্বাচনে ৯০৮ প্রার্থী, ভোটার সাড়ে ২৭ হাজার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ৯০৮ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ কেন্দ্রে এবার ২৭ হাজার ৫২১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

শনিবার (১১ অক্টোবর) চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, চাকসুর ২৬ পদের বিপরীতে ৪১৫ জন এবং হল সংসদে ৪৭৩ জন। হোস্টেল সংসদের জন্য প্রার্থী ২০ জন। এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫২১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ জন এবং ছাত্রী ১১ হাজার ৩২৯ জন।

প্রসঙ্গত ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট হবে।

