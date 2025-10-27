চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাবিতে ৫৮ কর্মচারীর কর্মবিরতি

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাবিতে ৫৮ কর্মচারীর কর্মবিরতি
চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা। সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন আন্দোলনকারীরা।
বিশ্ববিদ্যালয়ে (গ্রেড ১১-২০) অস্থায়ী কর্মচারীরা জানান, ৫৮ অস্থায়ী কর্মচারী ৫ থেকে ১০ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে খুব কম বেতনে কর্মরত রয়েছেন। আর কর্মস্থলে যোগদানের পর থেকেই অস্থায়ী এসব কর্মচারীদের স্থায়ী করার কথা বিগত সময় থেকে বলে আসছে প্রশাসন। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ও ২০২২ সালে অস্থায়ী কর্মচারীদের পদের অনুকূলে স্থায়ী করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হলেও, সেগুলো অজানা কারণে আর বাস্তবায়ন করা হয়নি।
কর্মবিরতিতে থাকা কর্মচারীরা জানান, সর্বশেষ চলতি বছরের ২০ অক্টোবর অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করার একটি উদ্যোগের কথা জানিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু ইউজিসি থেকে অনাপত্তি পত্র না দেওয়ার অজুহাতে সেটিও আলোর মুখ দেখেনি। অথচ ইউজিসি চার বছর আগে এসব পদে নিয়োগের অনুমতি দিয়েছিল। এ অবস্থায় কম উপার্জন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা ৫৮ কর্মচারী দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করেছেন এ সব কর্মচারীরা।
আন্দোলনকারী কর্মচারী রাসেল আহমেদ ও ইজাজ জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি তারা চালিয়ে যাবেন তারা।
শাওন খান/এনএইচআর/এমএস